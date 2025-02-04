Die Ruhrpottwache
Folge 20: Heimkehr ohne Heim
43 Min.Ab 12
Eine Frau versucht die Haustür zu öffnen, doch der Schlüssel passt nicht. Als sie ums Haus herum geht, entdeckt sie einen fremden Mann und eine schwangere Frau im Pyjama im Inneren des Hauses. - Eine junge Frau sitzt völlig verweint und verwirrt in der Wache. Sie hat den Kripo-Beamten soeben ein verstörendes Video von ihrer neuen Bekanntschaft gezeigt, in dem der Mann völlig weggetreten mit einer leicht bekleideten Frau zu sehen ist.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln