SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 8
Folge 8: Ein Superheld kommt selten allein

43 Min.Ab 12

Auf Streife fällt den Beamten ein Mädchen auf, das auf einem Garagendach herumtanzt. Sie steht offensichtlich unter Drogen und hält sich für Superman. - Bei einer Razzia in einem Zug aus Amsterdam wurden ein junger Mann und eine ältere Dame festgenommen. Der junge Mann wehrt sich gegen die Festnahme und die ältere Dame versucht, einen Schwächeanfall vorzutäuschen. - Die Streifenpolizisten werden zu einer Tankstelle gerufen. Dort sollen einige angetrunkene Frauen randalieren.

