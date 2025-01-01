Die Ruhrpottwache
Folge 10: In letzter Sekunde
42 Min.Ab 12
Ein Notruf geht bei der Polizei ein: Eine Frau wird von einer dunklen Gestalt verfolgt! Doch als die Beamten eintreffen, liegt die Frau bereits am Boden. Eine Mutter kommt besorgt auf die Wache: Ihr 11-jähriger Sohn ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen und hat 500 Euro aus der Urlaubskasse mitgenommen. Was hat er nur mit dem ganzen Geld vor?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln