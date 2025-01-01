Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Nicht zu bremsen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 12
Nicht zu bremsen

Nicht zu bremsenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 12: Nicht zu bremsen

42 Min.Ab 12

Auf dem Weg zur Wache rast ein Taxi mit blinkendem Warnlicht und mit ständigem Hupen an zwei Kripobeamten vorbei. Beide schalten sofort: Die Taxifahrerin hat den Alarm betätigt! Eine verzweifelte Mutter kommt auf die Wache geeilt und erzählt, dass ihr Sohn in Gefahr sei. Sie zeigt den Beamten ein Video, in dem ihr Sohn in einem Dixi-Klo sitzt und nervös flüstert, dass er in Gefahr ist und dringend Hilfe braucht.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen