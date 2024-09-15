Der VertrauensmissbrauchJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 14: Der Vertrauensmissbrauch
43 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12
Großer Schock: In einer Wohnung wird eine ältere Dame blutend und bewusstlos von ihrer Tochter aufgefunden. Wer hat der älteren Dame das angetan? Eine Frau soll vom Assistenzhund ihrer Mieterin gebissen worden sein. Die Mieterin, die an Epilepsie leidet, kann sich das gar nicht erklären. Nun ermittelt die Polizei! Und: Die Polizisten werden zu einem Kosmetikstudio gerufen. Vor Ort treffen sie auf eine panische Braut, die nach einer Behandlung ihre Augen nicht mehr öffnen kann.
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln