Die Ruhrpottwache
Folge 22: Blütenweiße Weste
43 Min.Ab 12
In den frühen Morgenstunden wird eine Putzfrau während ihrer Arbeit in einer Druckerei von einem Poltern überrascht. Als sie die Quelle des Lärmes sucht, landet sie in einem Raum voller Geldscheine - und wird prompt von einem Sicherheitsmann ertappt! - Eine alleinerziehende Mutter wird auf dem Weg zu einem Selbstbehauptungskurs angegriffen und verletzt. Kurioserweise wurde sie nicht ausgeraubt, sondern nur bedroht: Sie dürfe in keine andere Stadt ziehen!
Die Ruhrpottwache
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln