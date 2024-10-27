Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

SAT.1Staffel 7Folge 24vom 27.10.2024
Folge 24: Mut gegen Wut

42 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Eine Studentin wird Zeugin eines sexuellen Übergriffs und schreitet ein. Kurz darauf wird sie selbst Opfer eines Raubüberfalls, bei dem sie die Treppe hinunter gestürzt wird. - Eine 15-Jährige wird beim Stehlen von Turnschuhen erwischt. Sind sie überhaupt für sie selbst? - Während eine Tagesmutter mit ihren Pflegekindern auf dem Spielplatz ist, kommt plötzlich ein Fremder mit einem kleinen Kind an der Hand auf sie zu und setzt das Mädchen einfach ab.

