Die Ruhrpottwache

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 28
Folge 28: Alles für das Kind

42 Min.Ab 12

Kindesentführung im Park: Während ihrer Arbeit bekommt eine Babysitterin einen Schlag auf den Hinterkopf. Dann der noch größere Schock: Das Kind ist weg! - Ein Kletterlehrer ist außer sich: Jemand auf einem Motorroller hat einen Ziegelstein auf die Windschutzscheibe seines Wagens geworfen und ist dann geflüchtet. - Ein 35-Jähriger beschuldigt eine Postbotin des Diebstahls und hindert sie an der Weiterfahrt.

SAT.1 GOLD
