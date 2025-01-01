Die Ruhrpottwache
Folge 3: Gefährliches Blinddate
43 Min.Ab 12
Ein Blinddate wird für eine Frau zum Verhängnis und der Täter braust kurzerhand mit dem Auto davon. - Eine 27-Jährige hat von ihrer jüngeren Schwester einen besorgniserregenden Anruf erhalten. Dann brach das Gespräch ab! Sie vermutet, dass der Ex-Freund der Schwester damit zu tun hat. - Eine Mutter trifft in einem Jugendzentrum ein, um ihre 16-jährige Tochter abzuholen. Als sie sie findet, erleidet sie einen großen Schock ...
Staffel 7
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln