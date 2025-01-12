Wahrheit und Pfand-asieJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache
Folge 37: Wahrheit und Pfand-asie
43 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Zwei Jugendliche schlagen mit Bierflaschen auf eine hilflose Pfandflaschensammlerin ein, bis ein mutiges Mutter-Tochter-Gespann die Polizei ruft. - Einer Frau wird das gesamte Konto leer geräumt und sofort beschuldigt sie ihren Ex-Freund, der vehement behauptet, unschuldig zu sein. - Im Park wartet eine junge Frau vergeblich auf ihren Freund und vor Ort entdeckt sie seine blutverschmierten Schuhe!
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln