Die Ruhrpottwache
Folge 40: Ausverkauft
43 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Der Weg zu einem Konzert endet für zwei Schwestern in einem Horrortrip. Eine von ihnen landet verletzt auf der Ladefläche eines Autos, aber wo steckt die andere? - Auf einem Boot droht ein Streit wegen einer nicht funktionsfähigen Kreditkarte zu eskalieren. Noch ahnt die Frau nicht, dass sie einem fiesen Betrüger zum Opfer gefallen ist. - Eine Frau erhält eine alarmierende Sprachnachricht von ihrer Freundin und ruft die Polizei! Ihr muss etwas zugestoßen sein!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln