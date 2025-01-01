Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 1: Wo ist Tom?
23 Min.Ab 12
Wegen eines Missverständnisses holen die Wagners ihren elfjährigen Sohn Tom nicht rechtzeitig vom Gitarrenunterricht ab und sehen nur noch seine verstreuten Sachen auf dem Boden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1