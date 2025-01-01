Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 20: Verschleppt oder verschollen
23 Min.Ab 12
Das plötzliche Verschwinden der 17-jährigen Svenja bereitet ihren Eltern große Sorgen. Hat ihr Freund sie tatsächlich verschleppt, so wie es der Vater vermutet?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1