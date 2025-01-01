Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Full Service

SAT.1Staffel 2Folge 10
Full Service

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 10: Full Service

23 Min.Ab 12

Studentin Isabell (21) macht sich zu einer Verabredung mit ihren Freundinnen auf, doch dort kommt sie nie an. Ihre Mitbewohnerin Mirja (22) befürchtet, dass Isabells neuer Freund Thilo (25) gewalttätig ist. Steckt er hinter dem plötzlichen Verschwinden? Die Vermisstenfahnder finden dann aber heraus, dass Isabell über eine Partnervermittlung einen älteren, wohlhabenden Mann gesucht hat. Was hat es mit Isabells Doppelleben auf sich? Wurde ihr das am Ende zum Verhängnis?

SAT.1
