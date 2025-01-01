Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 11: Kaltherzig
23 Min.Ab 12
Das Verschwinden von Sören Wehrle stellt die Welt von Tina Heinig auf den Kopf, denn seitdem ihr Freund unauffindbar ist, wird sie von einem Unbekannten verfolgt - weshalb Polizeikommissar Michael Smolik als Personenschützer zum Einsatz kommt. Als ein besorgniserregender Fund an der Ruhr an Sörens Überleben zweifeln lässt, nimmt der Fall eine ungeahnte Wendung.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1