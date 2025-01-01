Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 13: Tu Busse
23 Min.Ab 12
Die 34-jährige Nadja Leggewie kommt völlig verängstigt in die Wache, da jemand ihr nachts "Tu Buße" auf die Stirn tätowiert hat. Sie hat keine Ahnung, wer dahinter steckt und was damit gemeint sein könnte. Schon seit Wochen wird sie via Mail bedroht. Als dann ihre Schwester verschwindet, übernimmt Michael Smolik als Personenschützer den Fall ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1