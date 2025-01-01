Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Tu Busse

SAT.1Staffel 2Folge 13
Tu Busse

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 13: Tu Busse

23 Min.Ab 12

Die 34-jährige Nadja Leggewie kommt völlig verängstigt in die Wache, da jemand ihr nachts "Tu Buße" auf die Stirn tätowiert hat. Sie hat keine Ahnung, wer dahinter steckt und was damit gemeint sein könnte. Schon seit Wochen wird sie via Mail bedroht. Als dann ihre Schwester verschwindet, übernimmt Michael Smolik als Personenschützer den Fall ...

SAT.1
