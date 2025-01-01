Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 17: Liebesreigen
23 Min.Ab 12
Sarah (21) verschwindet spurlos. Vermisst wird sie aber nicht nur von ihrer Partnerin Laura (23) - sondern auch von Max (24), den Sarah heimlich gedatet hat. Die Vermisstenfahnder ermitteln in alle Richtungen: Versteckt sich Sarah vor der eifersüchtigen Laura? Oder wurde ihr die Zuneigung des charmanten Max zu viel? Und vor wem hat Maike (25) Sarah gewarnt? Als die Polizisten Maike dazu befragen, ahnen sie nicht, in welcher Gefahr sich die junge Frau befindet?
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1