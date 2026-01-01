Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 19: Der BlingBling-Club
23 Min.Ab 12
Seit Simon Klein (19) eine Tasche mit Diebesgut gefunden und der Polizei übergeben hat, erhält er Drohungen. Die Situation eskaliert, als seine Schwester Klara verschwindet. Die Vermisstenfahnder müssen nicht nur herausfinden, was mit dem Mädchen passiert ist, sondern auch, wer Simon bedroht. Michael Smolik stellt den Jungen unter Personenschutz - doch bald wird klar, dass dieser mehr weiß, als er zugibt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1