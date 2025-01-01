Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die gebrauchte Kanone

SAT.1Staffel 2Folge 22
Folge 22: Die gebrauchte Kanone

23 Min.Ab 12

Großmutter Elke Essers macht sich große Sorgen um ihre 28-jährige Tochter Melanie, denn die alleinerziehende Mutter holte ihren Sohn nicht von der Kita ab. Die Vermisstenfahnder rätseln: Steckt ihr Ex-Mann hinter ihrem Verschwinden? Oder ihr gewalttätiger Freund, der offenbar von der Scheidung erfuhr? Ein erschreckender Fund in der Wohnung der Vermissten sorgt dann für eine dramatische Zuspitzung des Vermisstenfalls.

