Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 22: Die gebrauchte Kanone
23 Min.Ab 12
Großmutter Elke Essers macht sich große Sorgen um ihre 28-jährige Tochter Melanie, denn die alleinerziehende Mutter holte ihren Sohn nicht von der Kita ab. Die Vermisstenfahnder rätseln: Steckt ihr Ex-Mann hinter ihrem Verschwinden? Oder ihr gewalttätiger Freund, der offenbar von der Scheidung erfuhr? Ein erschreckender Fund in der Wohnung der Vermissten sorgt dann für eine dramatische Zuspitzung des Vermisstenfalls.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
