Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 28: Jonas und der Gartenzwergcoup
23 Min.Ab 12
Der selbsternannte Nachbarschaftspolizist Walter Lommler (58) ist verschwunden. Schnell stellt sich heraus, dass er sich durch seinen Anzeigewahn viele Feinde in der Nachbarschaft gemacht hat. Steckt ein verärgerter Nachbar hinter Walters Verschwinden? Sein kleiner Freund Jonas Streil (8) kann der Polizei wertvolle Hinweise geben. Er hat am Tag des Verschwindens einen Lieferwagen vor Walters Haus beobachtet. Hat dieser was mit dem Fall zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
