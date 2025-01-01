Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 29
23 Min.Ab 12

Die 35-jährige Selma Brinkmann ruft die Polizei zu einem Ausflugsschiff, als ihre Mutter während einer Kaffeefahrt verschwindet. Selma beobachtete, wie Alexandra (59) an Bord ging, und weiß, dass keine Zwischenstopps geplant waren. Ist die Mutter etwa von Bord gefallen? Oder stecken die zwielichtigen Kaffeefahrt-Veranstalter hinter ihrem Verschwinden? Und von welchen Pillen redet die benommene Rentnerin, die auf dem Schiff gefunden wird?

SAT.1
