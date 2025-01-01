Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 33: Wärst du noch da
23 Min.Ab 12
Die 28-jährige Anja Pesch verschwindet am zweiten Todestag ihres Freundes. Schnell wird klar: Hier könnte sich ein Verbrechen ereignet haben. Hat die Familie des Verstorbenen Rache genommen, weil sie dessen damalige Freundin für seinen Unfalltod verantwortlich machen? Doch auch Kai Hamann, ein Teilnehmer einer Trauergruppe, die die Vermisste besuchte, macht sich verdächtig. Die Vermisstenfahnder decken ein ungeheuerliches Geheimnis auf ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1