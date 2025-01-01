Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 39: Mein Kind, Dein Kind
23 Min.Ab 12
Als Anna ihre siebenjährige Tochter Mara abholen will, ist diese nicht mehr in dem Bus, in den sie ihre Oma zuvor gesetzt hat. Die Aufnahmen der Überwachungskamera im Bus zeigen, dass Mara unter ihrem Sitz eine Dose mit bunten Kugeln entdeckt hat, plötzlich aussteigt und von einem Mann verfolgt wird. Ist Mara in die Fänge eines Drogendealers geraten? Oder irrt sie irgendwo durch Duisburg? Ein Fall, der für die Vermisstenfahnder eine überraschende Wendung bereithält.
Weitere Folgen in Staffel 2
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1