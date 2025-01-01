Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Der Wulff im Schafspelz

SAT.1Staffel 2Folge 40
Der Wulff im Schafspelz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 40: Der Wulff im Schafspelz

23 Min.Ab 12

Als ein werdender Vater nicht von einer Wohnungsbesichtigung zurückkehrt, befürchtet seine Freundin das Schlimmste, denn er würde seine hochschwangere Partnerin nie über Stunden hinweg allein lassen. Ist womöglich der immerwährende Streit mit dem Exfreund der Schwangeren eskaliert? In ihrer Ermittlung graben die Vermisstenfahnder tief in der Vergangenheit und bringen lang gehütete Geheimnisse ans Licht.

SAT.1
