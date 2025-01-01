Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 8
Folge 8: Ein bisschen Aufmerksamkeit

23 Min.Ab 12

Die 16-jährige Maia Rossi scheint spurlos verschwunden. Haben Schutzgeld-Erpresser sie in ihre Gewalt gebracht, um die Eltern, die vor sechs Monaten eine Pizzeria eröffnet haben, zu Zahlungen zu zwingen? Den Ermittlern ist klar: Jede Sekunde zählt.

