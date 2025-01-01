Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 8: Ein bisschen Aufmerksamkeit
23 Min.Ab 12
Die 16-jährige Maia Rossi scheint spurlos verschwunden. Haben Schutzgeld-Erpresser sie in ihre Gewalt gebracht, um die Eltern, die vor sechs Monaten eine Pizzeria eröffnet haben, zu Zahlungen zu zwingen? Den Ermittlern ist klar: Jede Sekunde zählt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1