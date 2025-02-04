Die Ruhrpottwache
Folge 21: Gefälschte Rezepte
22 Min.Ab 12
Eine Mutter ruft die Polizei zur Hilfe, weil ihr Sohn gewalttätig ist und sie bedroht. Die Beamten überwältigen den Jungen, um der Frau zu helfen. Sein Verhalten kann sich die Mutter nicht erklären. Auf einmal bekommt der Teenager einen Krampfanfall.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln