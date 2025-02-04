Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

Gefälschte Rezepte

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 21
Gefälschte Rezepte

Die Ruhrpottwache

Folge 21: Gefälschte Rezepte

22 Min.Ab 12

Eine Mutter ruft die Polizei zur Hilfe, weil ihr Sohn gewalttätig ist und sie bedroht. Die Beamten überwältigen den Jungen, um der Frau zu helfen. Sein Verhalten kann sich die Mutter nicht erklären. Auf einmal bekommt der Teenager einen Krampfanfall.

SAT.1 GOLD
