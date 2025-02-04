Die Ruhrpottwache
Folge 31: Am Haken
22 Min.Ab 12
Die Polizisten wurden von einer Fleischereifachverkäuferin zu einer Metzgerei gerufen. Dort angekommen führt sie die Beamten direkt in den Kühlraum, wo der Metzgermeister halb benommen und mit einer blutenden Kopfwunde an einem Fleischerhaken zwischen den Schweinehälften hängt. Und: Eine junge Frau ist auf offener Straße brutal zusammengeschlagen worden. Von dem Täter fehlt allerdings jede Spur, bis plötzlich das Phantombild eines jungen Mannes im Internet auftaucht ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln