Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Bestellt und nicht bezahlt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 41
Bestellt und nicht bezahlt

Bestellt und nicht bezahltJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 41: Bestellt und nicht bezahlt

23 Min.Ab 12

Ein Notruf eines 8-jährigen Mädchens geht bei den Streifenpolizisten ein: Ihre Mutter werde gerade von einer fremden Frau angegriffen. Und: Ein junge, völlig lädierte Frau kommt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester auf die Wache. Sie wurde in der letzten Nacht ganz offensichtlich zusammengeschlagen und wurde anschließend bewusstlos vor einem Krankenhaus abgelegt. Doch reden möchte die Frau nicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen