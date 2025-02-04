Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 73
Folge 73: Reizend

23 Min.Ab 12

Michael Smolik im Dauereinsatz: Eine Frau wird bewusstlos im Park von ihrer Mutter und ihrer Tante gefunden. Beim Auffinden kniete ein Mann über ihr, den die Frauen mit vereinten Kräften in ein Dixi-Klo sperren konnten. Doch handelt es sich bei dem Mann wirklich um den Täter? - Die Beamten werden zu einem Unfall gerufen. Dort angekommen sehen sie, wie zwei Männer miteinander rangeln und eine Frau versucht, zu schlichten ...

