Die Ruhrpottwache
Folge 78: Zoff mit dem Stiefvater
23 Min.Ab 12
Michael Smolik im Dauereinsatz: Eine Frau meldet ihre beste Freundin als vermisst. Vor Ort wird die Anruferin verletzt auf dem Bürgersteig vorgefunden, als plötzlich ein Auto auf sie zurast ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln