Verprügelt und um Tochter beraubt
Die Ruhrpottwache
Folge 81: Verprügelt und um Tochter beraubt
23 Min.Ab 12
Michael Smolik im Dauereinsatz: Ein Familienstreit ist eskaliert. Die herbeigerufenen Beamten verschaffen sich Zugang zur Wohnung, finden eine bewusstlose Frau und müssen ein Feuer löschen. Aber von der kleinen Tochter fehlt jede Spur. - Aufgrund einer Diebstahls- und Sabotageserie fahren die Beamten vermehrt Streife vor einem Erlebnisbauernhof, als plötzlich ein kleiner Junge mit blutverschmiertem Shirt schreiend aus dem Hof in Richtung Straße rennt ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln