Die Ruhrpottwache
Folge 23: Rest in peace, Robert
43 Min.Ab 12
Eine junge Frau brettert mit ihrem kleinen PKW in einem Affenzahn auf den Wache-Parkplatz. In ihrem Auto befindet sich ein Trauerkranz mit dem Namen ihres Freundes inklusive Todesdatum von heute. - Zwei Streifenbeamte bemerken auf ihrer Streifenfahrt eine sichtlich geschwächte Frau und sprechen sie an. Plötzlich bricht sie zusammen. Jede Minute zählt! - Und: Die Beamten werden von einer jungen Frau gerufen, weil ihre beste Freundin verschwunden ist.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln