SAT.1Staffel 5Folge 27vom 21.12.2025
43 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12

Auf Fußstreife werden die Beamten Zeuge einer erschreckenden Szene: Eine Fensterputzerin steht vor einem Gebäude auf einer Leiter, als plötzlich ihr Putzeimer scheppernd zu Boden fällt und kurz darauf ein Bürostuhl durch die Fensterscheibe fliegt! Kurz darauf greift ein Arm durch die zerbrochene Scheibe und stößt die Leiter um. - Die Beamten werden zu einem Unfall gerufen. Dort angekommen sehen sie, wie zwei Männer miteinander rangeln und eine Frau versucht zu schlichten.

