Die Ruhrpottwache
Folge 32: Die geklauten Hormone
43 Min.Ab 12
Die Streifenbeamten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Dort angekommen streiten sich bereits die beiden Unfallbeteiligten, ein Fahrradkurrier und eine Motorroller-Fahrerin, wobei der Fahrradkurrier völlig außer sich ist und wütend herumschreit. Die Beamten müssen erst einmal den Mann beruhigen, um anschließend den Unfallhergang klären zu können.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln