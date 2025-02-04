Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Ein harter Schlag

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 46
Ein harter Schlag

Ein harter SchlagJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 46: Ein harter Schlag

42 Min.Ab 12

Die Beamten werden zu einer Wohnsiedlung in Duisburg gerufen. Auf dem dortigen Spielplatz wurde ein 16-jähriges Mädchen brutal zusammengeschlagen. Vor Ort finden sie das verletzte und benommene Mädchen mit zerrissener Kleidung an ein Klettergerüst gebunden. Wer tut nur etwas so Schreckliches?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen