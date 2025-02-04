Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Etikettenschwindel

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 51
Etikettenschwindel

EtikettenschwindelJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 51: Etikettenschwindel

43 Min.Ab 12

Ein Kleintransporter verliert während der Fahrt Flüssigkeit aus dem Laderaum. Nachdem die Fahrerin eine scharfe Kurve unterschätzt, rast sie in ein Verkehrsschild. Schnelle Hilfe ist gefragt, denn es riecht verdächtig nach Benzin und der Wagen qualmt - eine Explosion ist nicht auszuschließen. - In ihrer Mittagspause werden die Beamten Zeuge, wie ein junger Mann durch die Scheibe eines Restaurants stürzt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen