Die Ruhrpottwache
Folge 26: Du Bitch!
44 Min.Ab 12
Eine 17-Jährige wird nach einem Jugendfreizeit-Nachtreffen brutal überfallen und bestohlen. Der Verdacht fällt sofort auf zwei weitere Mädchen, die hinter ihr herrannten und sofort beim Anblick der Polizei kehrt machten. Ein 54-Jähriger hat einer Tierschutz-Organisation im Netz Geld spenden wollen und wurde dann abgezockt! Wutentbrannt macht er sich auf den Weg zu der Anschrift im Impressum.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln