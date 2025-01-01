Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Im Zeichen der Jungfrau

SAT.1Staffel 7Folge 25
Im Zeichen der Jungfrau

Im Zeichen der JungfrauJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 25: Im Zeichen der Jungfrau

43 Min.Ab 12

Ein 18-Jähriger wacht auf und stellt erschrocken fest: Er treibt inmitten eines Sees auf einem Boot umher. Seine blutende Kopfwunde und eine Sprachnachricht löst Panik aus. - Als eine 37-Jährige nach dem Einkaufen nach Hause kommt, stellt sie fest, dass eingebrochen worden ist. - Feuer im Gartenhaus! Und inmitten des Trubels liegt eine 14-Jährige bewusstlos auf dem Boden. Völlig panisch alarmiert die Mutter die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen