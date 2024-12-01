Die Ruhrpottwache
Folge 26: Liebeshungrig
43 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Der Lieferwagen eines Cateringunternehmens wird manipuliert und es kommt zum Crash! Die Konkurrentin des Unternehmens scheint zunächst unschuldig, doch ein schlüpfriges Geheimnis soll ihre Mittäterschaft entlarven. - Die Beamten müssen einen Einbruch aufklären, der durch eine Puppe mit Sprechfunktion verursacht wurde. - Eine Radtour im Kreise der Familie endet in einem gefährlichen Unfall. Hat jemand die Räder manipuliert?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
