Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache

Come In And Burn Out

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 29vom 03.11.2024
Come In And Burn Out

Come In And Burn OutJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache

Folge 29: Come In And Burn Out

43 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12

Während eines Streitgesprächs mit dem Chef klappt eine Frau zusammen. Sofort wird vermutet, dass der Chef handgreiflich geworden ist. - Als eine Seniorin beim Bezahlen einiger Elektrogeräte mit einer gestohlenen Kreditkarte erwischt wird, wird sie zunehmend nervöser. Aber nicht, weil sie mit den Betrug aufgeflogen ist, sondern wegen einer noch viel schlimmeren Sache! - Die werdenden Eltern trifft der Schlag: Jemand ist in ihr Haus eingebrochen und hat das Babyzimmer verwüstet.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache
SAT.1 GOLD
Die Ruhrpottwache

Die Ruhrpottwache

Alle 7 Staffeln und Folgen