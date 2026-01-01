Die Ruhrpottwache
Folge 31: Folge 11
43 Min.Ab 12
Eine Frau ist schockiert: Sie hat ihren Mann während des Schlafwandelns angegriffen und dabei gefährlich verletzt! - Die Existenz eines älteren Mannes steht auf dem Spiel: Er und sein Buchladen werden schikaniert! - Attentat auf eine Sportstudio-Besitzerin: Jemand hat die Trainingshandschuhe der Frau von innen mit Rasierklingen bestückt und somit schwere Verletzungen verursacht! Wer hat es auf die Frau abgesehen und weshalb?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln