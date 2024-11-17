Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache

In geheimer Mission

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 34vom 17.11.2024
42 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Ein 13-jähriger Pflegesohn wird beim Einbruch-Diebstahl bei dem Nachbarn erwischt. Bei der Befragung schaut er verdächtig oft auf sein Handy. - Kurz vor dem Urlaub mit seiner deutlich jüngeren Frau bricht ein Mann zusammen. Er kann soeben noch einen Notruf an seine Tochter senden, die sofort die Polizei einschaltet. - Während des Sonnenbadens im Park werden zwei Frauen von einer Drohne gefilmt. Haben sie es mit einem Spanner zu tun?

