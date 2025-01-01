Die Ruhrpottwache
Folge 41: Knapp bei Kasse
43 Min.Ab 12
Eine Frau wird von ihrem Chef beschuldigt, 2.000 Euro unterschlagen zu haben. Ihre Mutter kann das nicht glauben und ist der festen Überzeugung, dass ihre Tochter in Schwierigkeiten steckt. Eine explodierte Küchenmaschine sorgt für Unruhe! Die Tochter der Besitzerin gerät in Verdacht, doch für die Beamten ist klar, dass jemand mit Absicht die Maschine sabotiert hat. Und: Die Tochter einer Kioskbesitzerin wird niedergeschlagen und gefesselt im Kiosk aufgefunden.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln