Die Ruhrpottwache
Folge 43: Randale und Liebe
43 Min.Ab 12
Randale in einer Bäckerei: Die Täterin scheint schnell gefunden, doch sie beschwört ihre Unschuld und ist sich sicher, dass ihr jemand etwas anhängen will. - Vor der Wache werden einem Mann die Krücken von einem Inlineskater entrissen, sodass er stürzt. - Eine Auseinandersetzung in einem Süßwarenladen ruft die Beamten auf den Plan. Ein geheimes Waffenlager soll der Auslöser für die Situation sein, wie die Beamten im späteren Verlauf herausfinden sollen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln