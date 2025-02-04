Die Ruhrpottwache
Folge 44: Stiller Angriff
43 Min.Ab 12
In einer Häusergasse wird eine Frau angeschossen! Ein ehemaliger Häftling, in dessen Prozess sie als Zeugin ausgesagt hatte, gerät sofort unter Verdacht. - Ein Toter wird eiskalt aus einer Wohnung geworfen! Durch die genaue Untersuchung der Leiche wird deutlich, dass der Mann bereits vor dem Sturz getötet wurde. - Die Tochter einer Taschenboutique-Besitzerin entdeckt ihre Mutter niedergeschlagen in ihrer Boutique.
Weitere Folgen in Staffel 7
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln