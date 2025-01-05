Die Ruhrpottwache
Folge 45: Wiederholungstäter
43 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Treibt ein Wiederholungstäter auf einem Firmenparkplatz wieder sein Unwesen? Mithilfe der Videoüberwachung werden die Ermittler zu einer Arbeitskollegin des Opfers geführt, die wohl auch ein Motiv hat. - Ein seit vier Tagen vermisstes Mädchen kann mithilfe eines Drohnenvideos aufgespürt werden. Anscheinend ist sie einem vorbestraften Sexualstraftäter zum Opfer gefallen! - Ein Patient wurde mit dem Rollstuhl die Treppe hinunter gestoßen! Ist ein Konflikt der Auslöser gewesen?
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln