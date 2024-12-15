Die Ruhrpottwache
Folge 51: Alptraumhochzeit
42 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12
Ein Alptraum für jede Braut: Der Bräutigam ist kurz vor der Trauung spurlos verschwunden! Die Theorie, dass er kalte Füße bekommen hat, kann durch einen Elektroschocker im Wagen zunichte gemacht werden und ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt! - Die Veranstalterin einer Kosmetikparty wird beschuldigt, ihren Kundinnen Falschgeld unterzujubeln! - Mithilfe eines Fahrschulautos will eine Elfjährige ihren schwerverletzten Bruder in ein Krankenhaus bringen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln