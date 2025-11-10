So schließt sich der KreisJetzt kostenlos streamen
Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 15: So schließt sich der Kreis
40 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Fred Nolans Theorie und die von Zena Halpern erstellte Landkarte sollten Recht behalten: Am Ende des Sumpfes liegt ein Damm vergraben, den es nun zu erforschen gilt.
