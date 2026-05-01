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Die Schatzsucher von Oak Island

Über den großen Teich

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 2vom 11.05.2026
Über den großen Teich

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Die Schatzsucher von Oak Island

Folge 2: Über den großen Teich

40 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Marty, Alex und Charles fliegen über den großen Teich, um in England weitere Nachforschungen anzustellen. Sie stoßen auf weitere Hinweise, die die Geschichte der Kreuzritter mit Oak Island verbinden.

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