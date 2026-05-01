Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 2: Über den großen Teich
40 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Marty, Alex und Charles fliegen über den großen Teich, um in England weitere Nachforschungen anzustellen. Sie stoßen auf weitere Hinweise, die die Geschichte der Kreuzritter mit Oak Island verbinden.
Weitere Folgen in Staffel 10
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Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6, Season 8-12: A&E Television Networks, LLC. & © Season 7-8: A&E Television Networks, LLC