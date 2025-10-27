Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 6: Das Artefakt von Lot 8
40 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Während Gary ein kurioses Artefakt aus dem Money Pit fischt, macht das Team eine erstaunliche Entdeckung: Mehrere Tunnel scheinen zum Goldschatz zu führen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.